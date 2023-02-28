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47 минут назад

Эксперт сообщил о росте зарплатных предложений работодателей в 2022 году на 11,6%

ТАСС

Работодатели повысили зарплатные предложения в 2022 году на 11,6%, однако это ниже инфляции, которая составила 11,94%. Об этом заявил президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

Эксперт сообщил о росте зарплатных предложений работодателей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В целом по рынку мы наблюдаем, что за прошлый год зарплатные предложения работодателей выросли на 11,6%. Конечно, это незначительно ниже инфляции в 11,94% за 2022 год, но стоит опять же учитывать, что зарплаты росли преимущественно у высококвалифицированных специалистов, в то время как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели их сокращения", - заявил он.

Захаров подчеркнул, что зарплаты IT-специалистов в 2022 году в среднем росли на 15%, однако зарплатные предложения начинающим специалистам могли уменьшиться.

"Но это вполне естественно, потому что их стало гораздо больше выходить на рынок после различных коммерческих курсов. Высококвалифицированных специалистов это никак не коснулось", - добавил он.

На вопрос издания о присутствии дефицита кадров в IT-секторе президент Superjob отметил, что нехватка специалистов существует, однако это проблема наблюдается во всем мире.

"На сегодняшний день нет компаний, которые бы не относили себя к IT-сектору. У нас каждая строительная компания, каждая больница и каждый колхоз называют себя IT-компанией <...> Поэтому людей нужно все больше и больше", - подчеркнул Захаров.

Захаров также отметил, что из России уехало порядка 500 тыс. специалистов, однако многие высококвалифицированные работники продолжают работать из-за границы на российские организации, а кто-то возвращается.

Личный счет,Алексей Захаров,
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