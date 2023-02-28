Эксперт сообщил о росте зарплатных предложений работодателей в 2022 году

"В целом по рынку мы наблюдаем, что за прошлый год зарплатные предложения работодателей выросли на 11,6%. Конечно, это незначительно ниже инфляции в 11,94% за 2022 год, но стоит опять же учитывать, что зарплаты росли преимущественно у высококвалифицированных специалистов, в то время как специалисты средней и низкой квалификации в лучшем случае не увидели их сокращения", - заявил он.