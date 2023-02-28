Названа доля делающих накопления россиян

Почти треть россиян (32 процента) делают накопления на черный день и случай потери всех источников дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Выдержки из него приводит РБК.

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Кроме того, каждый пятый (20 процентов) респондент откладывает деньги на отпуск, 17 процентов копят на покупку недвижимости, еще 16 процентов — на будущее детей. Аналитики заметили, что женщины чаще задумываются о подушке безопасности, в то время как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, которые имеют накопления.