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1 час назад

Названа доля делающих накопления россиян

Lenta.ru

Почти треть россиян (32 процента) делают накопления на черный день и случай потери всех источников дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Выдержки из него приводит РБК.

Названа доля делающих накопления россиян
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, каждый пятый (20 процентов) респондент откладывает деньги на отпуск, 17 процентов копят на покупку недвижимости, еще 16 процентов — на будущее детей. Аналитики заметили, что женщины чаще задумываются о подушке безопасности, в то время как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.

Опрос был проведен с 13 по 22 февраля 2023 года в 395 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, которые имеют накопления.

Другой опрос Superjob показал, что для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам — 226 тысяч против 182 тысяч рублей. С возрастом желание денег растет. Если молодежи для счастья нужны 150 тысяч в месяц, то россиянам старше 45 лет — 222 тысячи.

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