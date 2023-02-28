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1 час назад

Пенсия за апрель 2023: график выплат

Лера Букина

В России действуют правила переносов выплат пенсии, если даты получения денежных средств выпадают на выходные и праздничные дни. Согласно российскому законодательству, ежемесячные выплаты должны в таких случаях выплачивать раньше срока. В апреле праздники не будут выпадать на рабочие дни, в этой связи переносы выплат будут только на выходных. Портал «Клео.ру» узнал график выплат пенсий за апрель.

Пенсия за апрель 2023: график выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если обычно пенсия поступает 1-го или 2-го числа, то в 2023 году граждане получат пенсию на карту за апрель 31 марта, если с 3-го по 7-е число, пенсия придет в привычный срок, если с 8-го по 9-е, ежемесячная выплата поступит 7 апреля.

Граждане, которые получают пенсию с 10-го по 14-е число, могут рассчитывать на выплату за апрель в этот период времени. Россияне, которым зачисляют денежные средства с 15-го по 16-е число, получат их 14 апреля.

Пенсионеры, которым приходит пенсия с 17-го по 21-е число, смогут увидеть зачисление на карту тогда, когда обычно получают выплаты.

Если пенсия поступает с 22-го по 23-е число, зачисление произойдет 21 апреля. Не сдвигаются сроки выплат в апреле в случае с получением пенсии с 24-го по 28 число.

Россиянам, получающим денежные средства 29-го и 30 числа, выплатят ежемесячную выплату за апрель 28 числа.

При этом не исключены задержки выплат. Они могут возникнуть по причине технического сбоя в банке или дополнительных проверок.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о грядущей в апреле индексации пенсии по обеспечению. Ее размер составит 3.3%, уточнила она.

Личный счет,Светлана Бессараб,Госдума,
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