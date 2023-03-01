Прожиточный минимум в 2023: сумма по регионам, как рассчитывается

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в 2023 году в России устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей. Насколько вырос этот показатель, а также минимальный размер оплаты труда в зависимости от региона, и как это отразилось на пенсиях и пособиях, разбирался «Рамблер».

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Как изменился прожиточный минимум с января 2023 года?

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Прожиточный минимум — это сумма, которая необходима для поддержания базового уровня жизни. Изначально он рассчитывался по стоимости минимальной потребительской корзины, куда входили как еда, так и товары и услуги первой необходимости.

С 2021 года правительство рассчитывало прожиточный минимум как 44,2% от медианной зарплаты, однако в 2022 году в связи с санкциями и резким ростом инфляции этот показатель дважды увеличивали и рассчитывали исходя из прогнозируемой границы бедности, напоминает Banki.ru.

5 декабря 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ главы государства об изменении расчета прожиточного минимума. В этот же день Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы, в котором и определена его величина.

«Установить в 2023 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения - 15 669 рублей, пенсионеров - 12 363 рубля, детей - 13 944 рубля», - отмечается документе.

По подсчетам Минтруда, рост этого показателя позволит увеличить социальные выплаты примерно для 15 млн граждан, пишет RT.

«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям», — пояснили в ведомстве.

При этом в регионах устанавливаются свои коэффициенты прожиточного минимума, которые могут быть как выше федеральных, так и ниже. Например, базовый уровень прожиточного минимума в 2023 году на Чукотке — 35 938 рублей, а в Липецкой области -11 931 рубль.

В Москве прожиточный минимум в текущем году составил 21 718 рублей, а в Санкт-Петербурге - 15 094 рубля, пишет финансовый интернет-портал «Банки Сегодня».

Что означает повышение для детей?

Повышение прожиточного минимума особенно актуально для семей с детьми, так как по этому показателю оценивается нуждаемость и назначаются пособия.

Так, единое пособие на детей до 17 лет положено семьям со среднедушевым доходом не более одного прожиточного минимума на душу населения в регионе. А выплата из маткапитала до 3 лет — если доход на человека не больше двух прожиточных минимумов. При этом размер выплаты устанавливается в процентах от прожиточного минимума для детей и автоматически повышается с 1 января, напоминает «Тинькофф журнал».

Размер же пособий зависит от уровня, на котором оказывается поддержка. К примеру, единое пособие для семей с детьми — федеральная поддержка, поэтому выплачивается 50, 70 или 100% от базового размера прожиточного минимума в России.

В свою очередь на декретные выплаты влияет минимальный размер оплаты труда. Он также индексируется каждый год и устанавливается на федеральном уровне. С 2023 года минимальный размер оплаты труда составил 16 242 рубля, это на 2352 рубля больше показателя годичной давности.

Таким образом, благодаря увеличению МРОТ, за 140 дней декрета в 2023 году можно будет получить 74 757 рублей - 16 242 Р × 24 месяца / 730 × 140 дней. Такая сумма положена, например, женщине со статусом ИП и добровольными взносами или сотруднице без официальной работы в предыдущие два года.

Как влияет прожиточный минимум на пенсии?

Повышение прожиточного минимума влияет и на пенсии. Если у пенсионера маленькая страховая пенсия, то ему положена доплата в таком размере, чтобы сумма выплаты составляла не меньше прожиточного минимума.

Если в конкретном регионе прожиточный минимум выше федерального, доплата устанавливается по уровню субъекта. Для перерасчета необходимо обратиться в соцзащиту или Пенсионный фонд.

Как изменится в 2024 году?

По ранее действовавшим правилам, МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения и составлял 42% медианной заработной платы. Однако в 2023 и 2024 годах законопроектом о МРОТ предусмотрено его начисление, исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта, пишет РБК.

При этом замглавы Минтруда Андрей Пудов отмечал, что прожиточный минимум на душу населения в 2024 году будет увеличен. Его слова приводит «Российская газета».

«На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей», - сказал он.