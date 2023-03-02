Как списать долги законным способом в 2023 году?

Просто так не платить по кредитным обязательствам нельзя, так как это приведет к массе проблем, в том числе штрафным санкциям от банка, суду и продаже недвижимости на торгах, либо передаче задолженности коллекторам. Однако есть и способы законно списать долги по кредиту. Как это сделать, разбирался «Рамблер».

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Нужно понимать, что взять кредит, потратить деньги, а потом не платить и обо всем забыть не выйдет. Вопрос с долгом придется решать, так или иначе. И для начала стоит попробовать урегулировать вопрос с кредитной организацией, понимая при этом, что банки вам прощать кредит не будут, как и не станут отказываться от взыскания просрочки.

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Реструктуризация и рефинансирование

Несмотря на то, что эти слова звучат похоже, это два совершенно разных понятия. Реструктуризация — это изменение условий, по которым выплачивается кредит. Чаще всего заемщики просят уменьшить обязательный платеж, однако в этом случае банк обычно увеличивает срок кредита и в итоге заплатить придется больше.

Рефинансирование же предполагает новый кредит на более выгодных условиях, которым гасится старый. При этом банки часто считают рефинансирование усилением финансовой нагрузки и отказывают в этом, пишет «Лайфхакер».

«Если сумма общих выплат по всем займам (ипотеке, потребительским ссудам, автокредиту) будет составлять величину, большую, чем половина дохода заемщика, это может выступать в качестве наиболее веской причины для того, чтобы банк ответил отказом», - пояснила заместитель генерального директора группы компаний «Русмикрофинанс Анастасия Локтионова.

Внесудебное банкротство

Наиболее привлекательной для заемщиков выглядит процедура банкротства, которая на первый взгляд без проблем позволяет списать все долги.

Вопросы банкротства регулирует Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который оговаривает, что «после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина».

Однако это достаточно сложный процесс, и для того, чтобы признать себя банкротом необходимо выполнить ряд условий. При этом нужно учитывать, что эта процедура применяется в случае, когда у заемщика не осталось никакой возможности вернуть долг кредитору. Существует два способа — через суд и через МФЦ, напоминает Banki.ru.

С 1 сентября 2020 года физические лица могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Однако такой способ доступен только тем заемщикам, у которых общий размер долгов составляет от 50 000 до 500 000 рублей, и нет никаких активов, которые можно использовать для закрытия кредитных обязательств. Также в отношении должника не должно быть открытых дел о взыскании долгов.

Нужно понимать, что нельзя списать долги по алиментам, выплаты по субсидиарной ответственности, когда руководство отвечает по долгам компании своими деньгами или имуществом, долги по выплате зарплаты или выходного пособия, также нельзя не выполнять требования кредиторов по текущим платежам, которые возникли после начала процедуры банкротства, пишет РБК.

Для того, чтобы списать долги по кредитам во внесудебном порядке, необходимо обратиться в МФЦ и подать заявление о признании себя банкротом. Подробно с тем, какие документы нужно предоставить для этого и как проходит сама процедура, можно ознакомиться на сайте Госуслуг.

Если все сделано верно, и все условия выполнены, то МФЦ в течение трех рабочих дней включит должника в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесудебного банкротства, которая длится шесть месяцев. Спустя полгода должник освобождается от обязательств перед указанными в заявлении кредиторами.

«Однако, если кредиторы или финансовый управляющий в ходе процедуры банкротства установят, что должник действует недобросовестно, например скрывает имущество или осуществил отчуждение имущества по недействительным сделкам незадолго до банкротства, то оставшиеся непогашенными долги также могут быть не списаны в связи с недобросовестностью должника», — предупредил юрист фирмы BGP Litigation Евгений Орлов.

Банкротство через суд

Признание себя банкротом через суд необходимо, если долг копится уже более трех месяцев и составляет более 500 тысяч рублей для физических лиц и более 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Эта процедура длительная и достаточно дорогая. Необходимо будет как оплатить госпошлину, так и выплатить вознаграждение за процедуру арбитражному управляющему. При этом подать в арбитражный суд на процедуру банкротства может как сам должник, так и его кредитор.

Суд инициирует проверку должника и его возможностей по уплате задолженностей. Здесь может быть применено две опции: реструктуризация долга и реализация имущества.

Реализация имущества применяется, когда постоянного дохода, способного гасить задолженность, нет. Суд оценивает, какое имущество и какие активы могут быть проданы, и включает их в конкурсную массу — они уходят на аукционы.

При этом в статье 446 Гражданско-процессуального кодекса России оговаривается, что за долги не могут быть проданы: единственное жилье (если оно не в ипотеке), вещи, которыми пользуется должник, в том числе одежда и обувь, предметы и инструменты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, животные, в том числе крупный рогатый скот, продукты питания и госнаграды.

Последствия банкротства

После завершения процедуры несудебного банкротства россиянам запрещено в течение пяти лет брать кредиты и займы без указания факта банкротства. Также в течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица, а в течение 10 лет - должности в органах управления кредитной организации. В течение пяти лет невзможно будет устроиться на работу в органы управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.

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Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников отметил, что на время судебной процедуры есть вероятность, что на должника наложат судебный запрет на выезд из страны. Кроме того, при такой процедуре нельзя открывать счета и вклады в банках. Заключать любые сделки можно будет только под контролем управляющего.

Может ли банк сам списать долг?

Банки крайне редко идут на списание задолженности, чаще всего они просто продают долг третьему лицу, например, коллекторам. Некоторые коллекторские агентства сразу предлагают должнику списать 10–15% от суммы первоначального долга, если он согласится выплатить оставшуюся часть из собственных средств.

«Если агентству не удается договориться с заемщиком в течение долгого времени, теоретически оно может предложить списать более высокий процент долга (30–50% и больше). Если заемщик докажет, что может выплатить не больше половины долга, кредитор пойдет навстречу с условием, что оставшаяся после списания сумма будет выплачена без задержек в четко оговоренные сроки. Убедительным аргументом может быть длительное отсутствие работы, болезнь, неполная семья и другие факторы», - пояснил — генеральный директор сервиса по возврату проблемной задолженности ID Сollect Александр Васильев.