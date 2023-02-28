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21 минуту назад

В России предложили создать детские депозиты

Lenta.ruиещё 2

Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей. При рождении ребенка на его имя открывался бы счет с небольшой суммой от государства. В дальнейшем власти могли бы удваивать сумму, которую кладут на депозит родители, отмечено в пресс-релизе банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В России предложили создать детские депозиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобная практика действует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета, открытого с рождения ребенка, можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.

Сейчас в России нет долгосрочного инструмента, который позволил бы накопить капитал к совершеннолетию ребенка. При этом почти у двух третей россиян нет сбережений.

«Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — заявил Костин.

Власти захотели обязать системно значимые банки открывать вклады для бедных граждан. Такие счета предполагают отсутствие комиссии за открытие, обслуживание и совершение операций в размере не более 15 тысяч рублей в течение месяца. Они будут открыты для всех получателей мер социальной поддержки. Доходность по такому вкладу должна быть не меньше уровня ключевой процентной ставки плюс один процентный пункт.

Личный счет,Андрей Костин,Банк ВТБ,
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