В России предложили создать детские депозиты

Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить детские депозиты для поддержки молодых семей. При рождении ребенка на его имя открывался бы счет с небольшой суммой от государства. В дальнейшем власти могли бы удваивать сумму, которую кладут на депозит родители, отмечено в пресс-релизе банка, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Подобная практика действует в Сингапуре одновременно с местным аналогом материнского капитала. Деньги со счета, открытого с рождения ребенка, можно потратить на его образование, лечение или иные нужды, либо дождаться его совершеннолетия.

Сейчас в России нет долгосрочного инструмента, который позволил бы накопить капитал к совершеннолетию ребенка. При этом почти у двух третей россиян нет сбережений.

«Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — заявил Костин.