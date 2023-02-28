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1 час назад

Мобилизованным военным пенсионерам сохранят повышенные пенсии

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам при заключении ими контракта с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения боевых задач специальной военной операции (СВО). Документ опубликован во вторник.

Мобилизованным военным пенсионерам сохранят повышенные пенсии
Фото: ТАССТАСС

Как пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, по действовавшим правилам в случае возвращения военных пенсионеров на военную службу в должности с окладом ниже той, от которой им рассчитывалась пенсия, при возобновлении пенсионных выплат их пенсия также уменьшалась.

Документом вносятся поправки в закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП. По новым правилам предусматривается, что после увольнения с последнего места службы такие граждане смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом его нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля прошлого года.

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