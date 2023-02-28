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39 минут назад

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии

Илья Родин

Минтруд обратился с предложением о повышении социальных пенсий на 3,3%. Увеличить объем выплат предлагается с 1 апреля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что в июне 2022 года социальные пенсии были проиндексированы на 10%. В апреле 2023 года предлагается повысить их еще на 3,3%.

Таким образом, уточнили в пресс-службе, за год пенсии, так же как прожиточный минимум, увеличатся на 13,3%.

Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов напомнил, что в 2022 году фактическая инфляция достигла 11.9%. Соответственно, темп роста социальной пенсии в целом будет выше инфляции, констатировал чиновник.

В пресс-службе отметили, что для индексации из федерального бюджета планируется направить денежные средства в размере 15,57 млрд рублей.

В общей сложности, повышенные выплаты получат 4 млн пенсионеров, резюмировали в ведомстве.

Ранее юрист Ирина Сивакова рассказала, что в определенных случаев пенсия может быть уменьшена. Она уточнила, что Соцфонд нередко пересматривает пенсионные дела, и в случае обнаружения ошибок, принимает решение о снижении выплат.

По ее словам, суд нередко принимает решение в пользу пожилых людей. Следовательно, чем раньше пенсионер выяснит причину снижения выплат, тем быстрее он сможет принять меры к восстановлению их прежних объемов.

Личный счет,Андрей Пудов,Минтруд России,
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