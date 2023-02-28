Россияне за рубежом смогут получать пенсию на счет в РФ

Граждане России, проживающие за рубежом, в 2023 году смогут и дальше получать пенсии на открытые в РФ банковские счета или за границей в рублях. Минтруд России подготовил соответствующий проект постановления, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

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"В 2023 году гражданам, проживающим за границей, сохранена возможность выбора способа выплаты пенсий на территории Российской Федерации в российских банках или в кредитных организациях иностранных государств в рублях. Это сделано в связи с продолжающимся усилением иностранными государствами санкционного давления, оказываемого на российскую банковскую систему. Данный порядок действовал и в течение 2022 года", - говорится в сообщении.

Если гражданин подавал заявление о зачислении средств на открытый в России банковский счет в 2022 году, то подача нового в 2023 году не потребуется. Для тех, кто будет обращаться в этом году впервые, заявление можно подать в любое время в течение года, при этом выплаты будут переведены на российский счет за период с 1 января 2023 года.

Заявления с реквизитами можно подать в Социальный фонд лично или через представителя в письменной форме или электронно.