Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России

Расходы на индексацию социальных пенсий в России в 2023 году составят 68,6 миллиарда рублей, подсчитали в Минфине. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства. В том числе на индексацию с 1 апреля на 3,3 процента будет направлено 15,5 миллиарда рублей.

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С 1 апреля 2023 года социальные пенсии проиндексированы на 3,3 процента, исходя из темпа роста прожиточного минимума. В министерстве подчеркнули, что необходимые средства предусмотрены в бюджете в полном объеме. Индексация, согласно подсчетам, затронет четыре миллиона человек.