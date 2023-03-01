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1 час назад

Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России

Lenta.ruиещё 2

Расходы на индексацию социальных пенсий в России в 2023 году составят 68,6 миллиарда рублей, подсчитали в Минфине. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства. В том числе на индексацию с 1 апреля на 3,3 процента будет направлено 15,5 миллиарда рублей.

Подсчитаны расходы на индексацию социальных пенсий в России
Фото: 

С 1 апреля 2023 года социальные пенсии проиндексированы на 3,3 процента, исходя из темпа роста прожиточного минимума. В министерстве подчеркнули, что необходимые средства предусмотрены в бюджете в полном объеме. Индексация, согласно подсчетам, затронет четыре миллиона человек.

Ранее российский Минтруд выступил с предложением проиндексировать социальные пенсии в России на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10 процентов. Общая индексация выплат за год «позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов пенсионеров», считают в министерстве.

Личный счет,Минтруд России,
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