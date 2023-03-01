Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Банки с 1 марта внедрят оплату в один клик через Mir Pay

ТАСС

Банки РФ должны с 1 марта обеспечить работу сервиса Mir Pay в интернет-магазинах и в их Android-приложениях, соответствующее требование Национальной системы платежных карт (НСПК) для всех участников платежной системы "Мир" вступает в силу 1 марта.

Банки с 1 марта внедрят оплату в один клик через Mir Pay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в НСПК, часть интернет-площадок внедрили такой способ оплаты до вступления требования в силу. "Банки - участники платежной системы "Мир" начали подключать своих партнеров - торгово-сервисные предприятия к приему оплаты по Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях в декабре 2022 года. Крупные эквайреры, например, ВТБ, ПСБ, "ЮКасса" и другие уже поддерживают онлайн-оплату с помощью сервиса. Еще часть участников продолжают поэтапно подключать партнерские ТСП к приему такого способа платежей", - говорится в сообщении.

В Национальной системе платежных карт ранее сообщали, что участники платежной системы были заранее проинформированы о подобном требовании. Для реализации оплаты через Mir Pay участникам платежной системы "Мир" и торгово-сервисным предприятиям НСПК предоставляет необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса.

НСПК распространила по кредитным и торгово-сервисным организациям специальный технический бюллетень, который описывает алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок через интернет-магазины. С его помощью российские банки должны будут обеспечить доступ к оплате в интернет-магазинах, на сайтах и приложениях (только для Android) с помощью сервиса Mir Pay.

"Приложение Mir Pay, обновленное до последней версии, с декабря 2022 года может использоваться для осуществления платежей в среде электронной коммерции, что позволяет владельцам Android-смартфонов с установленным сервисом Mir Pay оплачивать покупки на сайтах и в приложениях магазинов в один клик, без ввода данных банковских карт", - добавили в НСПК.

Личный счет,НСПК,Банк ВТБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий