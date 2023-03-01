Банки с 1 марта внедрят оплату в один клик через Mir Pay

Банки РФ должны с 1 марта обеспечить работу сервиса Mir Pay в интернет-магазинах и в их Android-приложениях, соответствующее требование Национальной системы платежных карт (НСПК) для всех участников платежной системы "Мир" вступает в силу 1 марта.

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Как отметили в НСПК, часть интернет-площадок внедрили такой способ оплаты до вступления требования в силу. "Банки - участники платежной системы "Мир" начали подключать своих партнеров - торгово-сервисные предприятия к приему оплаты по Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях в декабре 2022 года. Крупные эквайреры, например, ВТБ, ПСБ, "ЮКасса" и другие уже поддерживают онлайн-оплату с помощью сервиса. Еще часть участников продолжают поэтапно подключать партнерские ТСП к приему такого способа платежей", - говорится в сообщении.

В Национальной системе платежных карт ранее сообщали, что участники платежной системы были заранее проинформированы о подобном требовании. Для реализации оплаты через Mir Pay участникам платежной системы "Мир" и торгово-сервисным предприятиям НСПК предоставляет необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса.

НСПК распространила по кредитным и торгово-сервисным организациям специальный технический бюллетень, который описывает алгоритм интеграции сервиса в системы оплаты покупок через интернет-магазины. С его помощью российские банки должны будут обеспечить доступ к оплате в интернет-магазинах, на сайтах и приложениях (только для Android) с помощью сервиса Mir Pay.