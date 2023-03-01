Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в России

Сварщик, архитектор и электромеханик вошли в подборку самых высокооплачиваемых вакансий от российских работодателей в марте, таким специалистам предлагают зарплату от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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"Одну из самых высоких заработных плат предлагают сварщику на производстве в Новокуйбышевске - до 300 тыс. рублей. Среди обязанностей сотрудника: выполнение работ ручной дуговой сваркой с последующим контролем качества", - говорится в подборке сервиса.

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Столько же может зарабатывать главный архитектор в Казани. В обязанности специалиста входит проведение градостроительного анализа земельных участков, эскизное проектирование объектов строительства и их разработка, подготовка презентации, концепций, графических альбомов, ведение авторского надзора и консультирование по техническим и архитектурным вопросам заказчиков.

Зарплату от 260 тыс. рублей предлагают специалисту на позицию Senior iOS developer в Москве. Сотруднику предстоит работа над проектами онлайн-кинотеатра. В подборку наиболее высокооплачиваемых также вошла вакансия электромеханика в Петропавловске-Камчатском, которому готовы платить до 250 тыс. рублей.

"Специалист будет обеспечивать исправное состояние и безаварийную работу оборудования, инструктировать сотрудников, руководить бригадой электромонтеров и контролировать качество их работ, принимать участие в разработке мероприятий по повышению надежности технических средств", - говорится в описании вакансии.

Заработок от 200 тыс. рублей доступен также специалисту по недвижимости в Краснодаре. Кандидату необходимо иметь высшее образование и опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет. Аналогичную зарплату предлагают руководителю отдела маркетинга в Санкт-Петербурге.

"Среди обязанностей сотрудника: анализ конкурентов, проведение SWOT-анализа по компании и ее продуктам, разработка стратегии компании, поиск и подбор команды, руководство SMM, управление каналами на Youtube, а также контекстной и таргетированной рекламой, развитие направления PR и СМИ, а также проведение мероприятий", - говорится в подборке.