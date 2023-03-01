Россиянам озвучили размер МРОТ на 2024 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 17%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, в параметры бюджета на 2023-2025 годы были заложены более высокие темпы роста МРОТ к прожиточному минимуму - плюс 3%. Однако в своем послании к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин обозначил, что этого недостаточно. Поэтому с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10%.

«Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», - добавил Котяков.

Напомним, во время оглашения послания глава государства заявил, что со следующего года МРОТ в стране будет увеличен на 18,5% и будет составлять более 19 тысяч рублей. Он также добавил, что власти планируют и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста зарплат.