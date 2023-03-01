Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Россиянам озвучили размер МРОТ на 2024 год

Елена Прошина

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет больше прожиточного минимума на 17%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

Россиянам озвучили размер МРОТ на 2024 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в параметры бюджета на 2023-2025 годы были заложены более высокие темпы роста МРОТ к прожиточному минимуму - плюс 3%. Однако в своем послании к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин обозначил, что этого недостаточно. Поэтому с 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10%.

«Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», - добавил Котяков.

Напомним, во время оглашения послания глава государства заявил, что со следующего года МРОТ в стране будет увеличен на 18,5% и будет составлять более 19 тысяч рублей. Он также добавил, что власти планируют и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста зарплат.

Как рассказали в Госдуме, повышение МРОТ имеет мультипликативный эффект. Однако к такому серьезному повышению нужно подготовиться как бюджетной сфере, так и коммерческому. При этом, индексация затронет все сферы экономической деятельности.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий