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41 минуту назад

Минфин в новой концепции ограничит покупку иностранных бумаг на ИИС

ТАСС

Новая концепция индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) ограничит инвесторов в инвестициях в иностранные ценные бумаги, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Минфин ограничит покупку иностранных бумаг на ИИС
Фото: UnsplashUnsplash

"Когда мы будем публиковать пакет по модернизации ИИС, там будет, в частности, ограничение инвестиций в иностранные ценные бумаги", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин готовит новую систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить ИИС первого типа на инструменты нового формата. В концепции Минфина счета нового типа фигурируют как ИИС третьего типа, которые не будут ограничены по сумме ежегодного взноса.

Личный счет,Рынки,Алексей Моисеев,
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