Минфин ограничит покупку иностранных бумаг на ИИС

Новая концепция индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) ограничит инвесторов в инвестициях в иностранные ценные бумаги, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Когда мы будем публиковать пакет по модернизации ИИС, там будет, в частности, ограничение инвестиций в иностранные ценные бумаги", - сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Минфин готовит новую систему единого налогового вычета, в рамках которой планирует поэтапно заменить ИИС первого типа на инструменты нового формата. В концепции Минфина счета нового типа фигурируют как ИИС третьего типа, которые не будут ограничены по сумме ежегодного взноса.