Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ

«Норма о том, что человек, не проживающий в квартире, не должен платить за вывоз мусора, прямо вытекает из смысла Правил предоставления коммунальных услуг. Однако управляющие компании и операторы по работе с твёрдыми отходами упорно не хотели её исполнять. Теперь это их обязанность», — заявил он.