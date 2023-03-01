Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
59 минут назад

Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ

RT на русском

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив и адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина прокомментировали нововведения в системе ЖКХ.

Юристы прокомментировали нововведения в системе ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в беседе с Life.ru Леськив высказался о перерасчёте платы за вывоз мусора.

«Норма о том, что человек, не проживающий в квартире, не должен платить за вывоз мусора, прямо вытекает из смысла Правил предоставления коммунальных услуг. Однако управляющие компании и операторы по работе с твёрдыми отходами упорно не хотели её исполнять. Теперь это их обязанность», — заявил он.

Со своей стороны, Митлина отметила, что работоспособность и надлежащее состояние лифта — это зона ответственности управляющей компании, но не все добросовестно исполняют свои обязанности.

«Если Ростехнадзор установит нарушения, то у жильцов возникает право (статья 29 ФЗ 2300-1) требовать перерасчёта платы за оказание услуг ненадлежащего качества», — сказала она.

В России с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ.

Личный счет,Ростехнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий