Пособия на третьего ребенка в 2023: размер выплат, как получить

В России с начала 2023 года действует Единое пособие на детей. При этом с первого января проиндексирован ряд социальных выплат. «Рамблер» расскажет подробнее о пособии на третьего ребенка, о том, как его получить, и какой будет размер выплат.

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В 2023 году власти объединили меры по поддержке семей с детьми до 17 лет в одно пособие, которое будут выплачиваться по единым правилам. Главный критерий выплат: среднедушевой доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума в субъекте на душу населения.

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Оно включает ежемесячные выплаты на первого, третьего или последующих детей до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет нетрудоустроенным родителям, а также ежемесячное пособие беременной женщине (вставшей на учет до 12-й недели).

Власти рассчитывают, что все нуждающиеся в этом семьи получат выплаты в этом году – на эти цели из бюджета выделено 1,7 трлн рублей. Для каждой семьи размер пособия рассчитают индивидуально. Сумма выплат будет зависеть от уровня нуждаемости в семье. Пособия могут быть в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Граждане могут подать заявку на получение Единого пособия можно на портале «Госуслуги».

Единовременное пособие при рождении ребенка

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При рождении ребенка один из родителей имеет право Единовременное пособие. Если в семье родились двое или более детей, то пособие выплачивается на каждого ребенка.

С 1 февраля 2023 года выплату проиндексировали до 23 011 рублей. При этом пособие будет выплачено в еще большем размере, если в регионе предусмотрен повышающий коэффициент.

Чтобы оформить такое пособие, одному из родителей нужно подать заявление через своего работодателя. Неработающие родители или студенты очной формы обучения смогут оформить заявку на выплату на портале «Госуслуги».

Маткапитал на третьего

Материнский (семейный) капитал – форма поддержки родителей государством. Это единовременная выплата матери

(в редких случаях – отцу) в виде специального сертификата, который можно только на особые цели: приобретение квартиры, дома или дачи, оплата ипотеки или строительства своего жилья, образование, покупку товаров для ребенка-инвалида, формирование пенсии мамы.

Материнский капитал на третьего ребенка возможно получить в двух ситуациях:

- Если родители не получали капитал на первых двух детей, родившихся или усыновленных до 2007 года, а третий ребенок при этом родился после 1 января 2020 года. Тогда маткапитал на третьего ребенка составит 779 000 рублей.

- Если на первых двоих детей сертификат не получали, но третий родился в период с 2007 по 2019 год, то маткапитал составит 589 500 рублей.

При этом многодетные семьи, в которых третий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, могут получить 450 000 рублей на погашение ипотеки. Подать заявку на получение целевой выплаты можно в банке, в котором оформлялась ипотека, или дистанционно на портале «Госуслуги».

Пособие по беременности и родам

При этом женщинам в декретном отпуске назначается пособие по беременности и родам. Такое пособие выплачивается за 140 дней отпуска — 70 дней до родов и 70 дней после них. При осложнениях во время родов или вынашивании двух и более детей, срок выплаты пособия увеличивается до 156 и 194 дней соответственно. Оформить пособие необходимо не позднее 6 месяцев после окончания отпуска.

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Размер выплат определяется исходя из длительности отпуска и среднего дохода женщины за последние два года. С 1 января 2023 года эти суммы были проиндексированы.

При обычных родах максимальный размер пособия составит 383 тысячи рублей. При осложненной беременности и многоплодных родах пособие не должно превышать 427 и 531 тысячу рублей соответственно.

Пособие по уходу

После завершения декретного отпуска мать ребенка или другие члены семьи смогут оформить отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Причем пособия могут получать и работающие при этом на дому или неполный день родители.