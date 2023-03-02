Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Россиянам упростили покупки в иностранных онлайн-магазинах

Lenta.ruиещё 1

Госдума приняла закон об упрощенном порядке онлайн-покупок в иностранных магазинах, который позволит россиянам приобретать товары без прохождения идентификации на сумму менее 15 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Россиянам упростили покупки в иностранных онлайн-магазинах
Фото: ТАССТАСС

Предполагается внесение изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он отметил, что западные санкции осложнили гражданам покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В настоящее время без идентификации можно приобретать товары только в зарегистрированных в России онлайн-магазинах, для аналогичной операции с иностранными площадками требуется пройти идентификацию, либо в упрощенной форме, либо с личным присутствием в отделении банка.

Исключение составляют случаи, когда банковские работники подозревают покупателя в отмывании денег. Отмечается, что упрощение процедуры снизит нагрузку на финансовые организации.

Ранее стало известно, что С 6 марта Райффайзенбанк повышает минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте в два раза. Так, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше 10 тысяч долларов.

Личный счет,Андрей Луговой,Райффайзенбанк Австрия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий