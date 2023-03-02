В России анонсировали новое повышение социальных пенсий с апреля. Портал Life разбирался, какую сумму денежных средств получат россияне.

Отмечается, что Минтрудом был разработан проект нормативного документа, который предусматривает увеличение соцпенсий. С 1 апреля проиндексируют выплаты на 3,3%. Благодаря данной мере социальные пенсии возрастут за год на 13,6%.

В случае принятия инициативы ведомства средний размер социальной пенсии составит 12 525 рублей, отмечает портал.

Согласно пояснительной записке к документу, прибавка повысит уровень пенсионного обеспечения для примерно 4 млн пенсионеров.

Индексация, которая запланирована на апрель текущего года, коснется адресатов социальной пенсии и выплат по государственному пенсионному обеспечению.

На доплату смогут рассчитывать получатели пенсии по потере кормильца (минимальный размер составит 7153,35 руб.); инвалиды I группы (14 306,73 руб.); II группы (7153,35 руб.) и III группы (6080,38 руб.); дети-инвалиды (17 167,83 руб.); пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию (7153,35 руб.), и дети, которые потеряли одного или обоих родителей (14 306,73 руб.).

Выплаты проиндексируют и для специальных категорий граждан, в частности, для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью. Кроме того, власти обсуждают увеличение с апреля пенсий для военных пенсионеров.