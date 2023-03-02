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1 час назад

Социальные пенсии проиндексируют с апреля: какую сумму получат россияне

Лера Букина

В России анонсировали новое повышение социальных пенсий с апреля. Портал Life разбирался, какую сумму денежных средств получат россияне.

Отмечается, что Минтрудом был разработан проект нормативного документа, который предусматривает увеличение соцпенсий. С 1 апреля проиндексируют выплаты на 3,3%. Благодаря данной мере социальные пенсии возрастут за год на 13,6%.

В случае принятия инициативы ведомства средний размер социальной пенсии составит 12 525 рублей, отмечает портал.

Согласно пояснительной записке к документу, прибавка повысит уровень пенсионного обеспечения для примерно 4 млн пенсионеров.

Индексация, которая запланирована на апрель текущего года, коснется адресатов социальной пенсии и выплат по государственному пенсионному обеспечению.

На доплату смогут рассчитывать получатели пенсии по потере кормильца (минимальный размер составит 7153,35 руб.); инвалиды I группы (14 306,73 руб.); II группы (7153,35 руб.) и III группы (6080,38 руб.); дети-инвалиды (17 167,83 руб.); пожилые граждане, стаж работы которых не позволяет получить полную страховую пенсию (7153,35 руб.), и дети, которые потеряли одного или обоих родителей (14 306,73 руб.).

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Выплаты проиндексируют и для специальных категорий граждан, в частности, для участников Великой Отечественной войны с инвалидностью. Кроме того, власти обсуждают увеличение с апреля пенсий для военных пенсионеров.

Ранее Социальный фонд РФ (СФР) сообщил об увеличении средней величины страховой пенсии по старости в России по итогам 2022 года. Она возросла на 14%, до 20,6 тыс. рублей.

Личный счет,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,
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