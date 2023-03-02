Банки ужесточат требования для выдачи кредитов: чего ждать заемщикам

В России весной ожидается ужесточение стандартов выдачи кредитов. Life разбирался, какие нововведения ждут заемщиков с марта.
Портал напоминает о том, что в текущем месяце Банк России рассчитывает на ужесточение стандартов выдачи кредитов. Банки пойдут на это для соблюдения ограничений на выдачу займов людям с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД).
В юридической группе «Совет» напомнили об увеличении с 1 мая надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Как пояснили там, это необходимо для того, чтобы снизить риски заемщиков и кредитных организаций.
В ЦБ считают, что за увеличением надбавок может последовать замедление роста ипотеки. Вместе с тем регулятор отмечает, что данная мера купирует риски ценового пузыря и позволит банкам сформировать запас капитала на случай роста потерь по жилищным кредитам.
Собеседники из юридической группы «Совет» подчеркивают, что нововведения ощутят люди с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Там отмечают, что им, вероятно, придется отложить решение об очередном займе.
«Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту долговой нагрузки свыше 80%, придётся снизить размер запрашиваемой суммы», — отметили в компании.
Решения, принятые в стране, также могут привести к росту процентных ставок и повышению требований, предъявляемых банками к заемщикам, отмечают эксперты.
В аналитическом департаменте AMarkets полагают, что весной заемщикам будут чаще отказывать в выдаче займов. Подчеркивается, что кредитные организации в начале текущего года в среднем одобряют только 30% поданных заявок.
В TeleTrade считают, что теперь банки будут предлагать меньшие суммы на заемщика.
Ранее генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин заявил «Известиям», что по итогам прошлого года на каждого седьмого заемщика оказалось оформлено четыре и более активных кредитов. В стране было зафиксировано увеличение доли таких клиентов с 11,6% в январе до 13,8% к концу декабря.