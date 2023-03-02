Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
11 минут назад

Банки ужесточат требования для выдачи кредитов: чего ждать заемщикам

Лера Букина

В России весной ожидается ужесточение стандартов выдачи кредитов. Life разбирался, какие нововведения ждут заемщиков с марта.

Банки ужесточат требования для выдачи кредитов: чего ждать заемщикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал напоминает о том, что в текущем месяце Банк России рассчитывает на ужесточение стандартов выдачи кредитов. Банки пойдут на это для соблюдения ограничений на выдачу займов людям с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД).

Видео дня

В юридической группе «Совет» напомнили об увеличении с 1 мая надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Как пояснили там, это необходимо для того, чтобы снизить риски заемщиков и кредитных организаций.

В ЦБ считают, что за увеличением надбавок может последовать замедление роста ипотеки. Вместе с тем регулятор отмечает, что данная мера купирует риски ценового пузыря и позволит банкам сформировать запас капитала на случай роста потерь по жилищным кредитам.

Собеседники из юридической группы «Совет» подчеркивают, что нововведения ощутят люди с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Там отмечают, что им, вероятно, придется отложить решение об очередном займе.

«Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту долговой нагрузки свыше 80%, придётся снизить размер запрашиваемой суммы», — отметили в компании.

Решения, принятые в стране, также могут привести к росту процентных ставок и повышению требований, предъявляемых банками к заемщикам, отмечают эксперты.

В аналитическом департаменте AMarkets полагают, что весной заемщикам будут чаще отказывать в выдаче займов. Подчеркивается, что кредитные организации в начале текущего года в среднем одобряют только 30% поданных заявок.

В TeleTrade считают, что теперь банки будут предлагать меньшие суммы на заемщика.

Россиян предупредили о случаях лишения соцвыплат и субсидий

Ранее генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин заявил «Известиям», что по итогам прошлого года на каждого седьмого заемщика оказалось оформлено четыре и более активных кредитов. В стране было зафиксировано увеличение доли таких клиентов с 11,6% в январе до 13,8% к концу декабря.

Личный счет,Олег Лагуткин,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий