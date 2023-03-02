Банки ужесточат требования для выдачи кредитов: чего ждать заемщикам

В России весной ожидается ужесточение стандартов выдачи кредитов. Life разбирался, какие нововведения ждут заемщиков с марта.

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Портал напоминает о том, что в текущем месяце Банк России рассчитывает на ужесточение стандартов выдачи кредитов. Банки пойдут на это для соблюдения ограничений на выдачу займов людям с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД).

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В юридической группе «Совет» напомнили об увеличении с 1 мая надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Как пояснили там, это необходимо для того, чтобы снизить риски заемщиков и кредитных организаций.

В ЦБ считают, что за увеличением надбавок может последовать замедление роста ипотеки. Вместе с тем регулятор отмечает, что данная мера купирует риски ценового пузыря и позволит банкам сформировать запас капитала на случай роста потерь по жилищным кредитам.

Собеседники из юридической группы «Совет» подчеркивают, что нововведения ощутят люди с большим количеством одновременно выплачиваемых кредитов. Там отмечают, что им, вероятно, придется отложить решение об очередном займе.

«Тем, кто хочет взять дополнительный кредит, который может привести к росту долговой нагрузки свыше 80%, придётся снизить размер запрашиваемой суммы», — отметили в компании.

Решения, принятые в стране, также могут привести к росту процентных ставок и повышению требований, предъявляемых банками к заемщикам, отмечают эксперты.

В аналитическом департаменте AMarkets полагают, что весной заемщикам будут чаще отказывать в выдаче займов. Подчеркивается, что кредитные организации в начале текущего года в среднем одобряют только 30% поданных заявок.

В TeleTrade считают, что теперь банки будут предлагать меньшие суммы на заемщика.