ЦБ сообщил о росте числа заемщиков с четырьмя и более кредитами

5,2 млн россиян по состоянию на 1 июля 2022 года выплачивали сразу более трех займов, а с начала 2023 года их число выросло на 5,4%. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Банка России.

Фото: ТАСС ТАСС

В 2023 году в регуляторе ожидают сокращения объема кредитования клиентов, которые выплачивают более одного кредита на фоне действия новых макропруденциальных лимитов — ограничений по выдаче ссуд.

Также издание со ссылкой на сообщение генерального директора БКИ «Скоринг бюро» Олега Лагуткина написало, что по итогам 2022 года на каждого седьмого заемщика оказалось оформлено четыре и более активных кредитов. К декабрю 2022 года доля таких россиян выросла до 13,8% с 11,6% в январе прошлого года.

В качестве причины Лагуткин назвал стремление банков продать дополнительные займы, например кредитные карты.