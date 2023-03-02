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1 час назад

Названы способы сэкономить на цветах к 8 Марта

Лера Букина

Флорист, управляющий директор интернет-магазина цветов Георгий Сухаржевский заявил о наличии как минимум двух способов сэкономить денежные средства на покупке цветов к Международному женскому дню, который отмечается 8-го марта. В беседе с радио Sputnik он поделился советами.

Собеседник напомнил о том, что в преддверии праздника стоимость цветов традиционно повышается в несколько раз. В этой связи, как уточнил он, целесообразно заказать их заблаговременно.

Он уточнил, что в двадцатых числах февраля это сделать правильнее всего. Те, кто не воспользовался шансом, опоздали, признает Сухаржевский. Однако, по его словам, сделать заказ в начале марта лучше, чем в сам праздник. Экономия не будет значительной, но все же человек немного от этого «выиграет», добавил эксперт.

Второй способ предполагает покупку цветов на день позже – 9-го числа. Так, по словам флориста, стоимость букета будет ниже. До 8 Марта цены на цветы будут лишь расти. Существует вероятность, что уже 9-го марта те магазины, которые закупили товара больше, чем им нужно, устроят большую распродажу, заключил собеседник.

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Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Услуги», самыми популярными запросами в преддверии 8 Марта в этом году стали услуги по организации творческих мастер-классов. Спрос на них вырос в девять раз по сравнению с показателями прошлого года.

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