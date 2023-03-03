Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

В России появится новый способ оплаты картой «Мир»

Елена Прошина

Российская национальная система платежных карт с апреля внедрит новый способ платежа банковской картой «Мир» с помощью смартфона, сообщают «Известия».

В России появится новый способ оплаты картой «Мир»
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о формировании QR-кода с помощью гаджета. После этого он будет считываться на кассе торговой точки. Ожидается, что такой код будет формироваться в мобильном приложении кредитной организации, которая выпустила «пластик», на основании ее реквизитов. Финансовые данные будут заменяться другим значением, которое содержит зашифрованную ссылку на настоящие платежные сведения.

Посол заявил о скором запуске российской платежной системы на Кубе

Данное нововведение необходимо для обеспечения высокого уровня безопасности при оплате покупок картой. Сегодня проблема заключается в том, что изображение на экране смартфона видно посторонним, оно также может попасть на камеры наблюдения.

Банки уже тестируют новую технологию, ее внедрение для клиентов ожидается до конца 2023 года. Этот способ также позволит оплачивать покупки владельцам iPhone, при этом, в отличие от расчета через СБП, сохранятся кешбэки от финансовых организаций.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий