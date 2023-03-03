В России появится новый способ оплаты картой «Мир»

Российская национальная система платежных карт с апреля внедрит новый способ платежа банковской картой «Мир» с помощью смартфона, сообщают «Известия».

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Речь идет о формировании QR-кода с помощью гаджета. После этого он будет считываться на кассе торговой точки. Ожидается, что такой код будет формироваться в мобильном приложении кредитной организации, которая выпустила «пластик», на основании ее реквизитов. Финансовые данные будут заменяться другим значением, которое содержит зашифрованную ссылку на настоящие платежные сведения.

Данное нововведение необходимо для обеспечения высокого уровня безопасности при оплате покупок картой. Сегодня проблема заключается в том, что изображение на экране смартфона видно посторонним, оно также может попасть на камеры наблюдения.