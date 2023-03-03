Эксперт рассказала, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2023 году

В этом году несколько групп россиян смогут досрочно выйти на пенсию, в этот список вошли и многодетные родители. Замначальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по Москве и Московской области Екатерина Ильина рассказывает подробности.

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«Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше», – отметила эксперт.

По словам Ильиной, льгота доступна во время переходного периода. В России с 2019 года началось поэтапное увеличение пенсионного возраста, оно завершится в 2028 году.

Теперь право на досрочный выход на пенсию есть у женщин, родивших пять и более детей. Они смогут выйти на пенсию, когда им исполнится 50 лет, а их детям восемь. Страховой стаж должен быть не менее 15 лет. Такие же правила распространяются на женщин с четырмя детьми. Им разрешается выйти на пенсию досрочно в 56 лет, а женщинам с тремя детьми в 57 лет.

Если в семье есть ребенок инвалид, то один из родителей может выйти на пенсию досрочно, когда ребенку исполнится восемь лет. Мужчинам для этого нужен страховой стаж не менее 20 лет, чтобы выйти на пенсию в 55 лет. Женщинам нужен стаж 15 лет, чтобы выйти на пенсию в 50 лет.

Опекуны детей-инвалидов имеют страховую пенсию. Для этого у опекунов должно быть не менее 20 и 15 лет стажа для мужчин и женщин. Раньше на пенсию позволено уйти женщинам с двумя детьми, которые проживают не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в районах, приравненных к ним. Женщина должна быть в возрасте 50 лет, а страховой стаж должен быть не менее 20 лет, пишет «Прайм».