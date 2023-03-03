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46 минут назад

Назван объем уходящих за рубеж доходов россиян

Lenta.ru

В последние месяцы россияне переводят за границу порядка восьми процентов своих ежемесячных доходов. С июня прошлого года иностранные счета российских граждан в среднем растут на 7,7 миллиарда долларов в месяц. Об этом со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа Альфа-банка сообщает Forbes.

Некоторое оживление спроса в январе не стало устойчивой тенденцией, и в феврале расходы снизились. По всей видимости, отмечают аналитики, позитивные отчеты о текущей экономической ситуации не состоянии изменить склонность к сбережению.

Ранее Центробанк сообщал, что депозиты россиян в иностранных банках за прошлый год выросли в три раза, до 94 миллиардов долларов. В общей сложности граждане вывели за рубеж четыре триллиона рублей, что стало максимумом за всю историю статистики ЦБ. При этом за 2021 год природ средств россиян на счетах в иностранных банках был в десять раз меньше.

К 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 триллиона рублей (21 процент от всех вкладов), из них в российских банках хранилось 3,5 триллиона. По оценкам экспертов, средства переводили за рубеж из опасений новых валютных ограничений и эмиграции.

Набиуллина назвала россиянам лучший способ хранения сбережений

Накануне, 2 марта, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с банковским сообществом предупредила, что российская экономика нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для перестройки в новых условиях. Усиленного кредитования требуют проекты в в области машиностроения, микроэлектроники, медицинской и фармацевтики.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Альфа-банк,
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