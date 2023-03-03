Налоговый вычет за лечение, фитнес и учебу: как вернуть деньги в 2023 году

У россиян есть возможность вернуть налоги за лечение, фитнес и учебу. Однако в скором времени суммы вычетов изменятся. Портал Life разбирался, кому следует заняться оформлением возврата на услуги уже сейчас, а кому - подождать вступления в силу нового закона.

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Законопроект об увеличении суммы возврата гражданам части уплаченных ими налогов (вычет) при оплате обучения детей, лечения, физкультурно-оздоровительных и прочих социальных услуг был внесен в Госдуму.

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Законопроект предполагает увеличение лимита по вычету на обучение детей (до 24 лет) с текущих 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей, а лимит по прочим социальным вычетам - со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. По словам депутатов, суммы могут поменяться в большую сторону.

Россиянам напоминают, что они могут получить определенные суммы в течение нескольких лет, но только за конкретный год и не по всем видам вычетов. В этой связи для максимальной выгоды им следует выбрать правильную очередность обращения.

Отмечается, что на социальный вычет стоит обратить свое внимание в первую очередь, если есть право на него и на имущественный вычет.

По словам адвоката Московской областной коллегии адвокатов Богдана Леськива, недоплату по имущественному вычету можно востребовать в следующем году, тогда как с невыплаченным остатком социального вычета так сделать не получится.

По мнению налогового юриста, члена генерального совета «Деловой России» Александра Хаминского, россиянам, которые претендуют только на один социальный вычет, стоит получить его уже в текущий период.

Специалист отметил, что законопроект предусматривает изменение годового лимита по соцвычетам на 25%, а официальная инфляция за 2022 год достигла уровня в 11,76%.

«То есть, если закон заработает только со следующего года, то часть возможной прибавки из-за текущей инфляции может быть потеряна», - подчеркнул собеседник.