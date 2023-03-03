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45 минут назад

Переплата за услуги ЖКХ: как добиться перерасчета

Лера Букина

В России зафиксировано увеличение количества жалоб со стороны граждан на переплату ЖКУ. Они сообщают о проблемах со счетчиками и двойных квитанциях. Портал Life выяснил все детали и способы вернуть уплаченные денежные средства.

По словам юриста Елены Кузнецовой, в некоторых регионах у жильцов образовались долги после замены счетчиков. По большей части они связаны с работой недобросовестных мастеров или даже мошенников, указала она. После их активизации число обращений значительно возросло, добавила специалист.

Ситуацию прокомментировал и ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов. По его словам, неверно рассчитанный или лишний счет на оплату может возникнуть по ряду причин. Одной из них является техническая или арифметическая ошибка, пояснил он.

Собеседник раскрыл порядок действий при обнаружении подозрительного счета. Так, сначала требуется отправка заявления в адрес исполнителя. Нужно попросить предоставить информацию о правильности расчета размера платы и/или задолженности с обязательным указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. При необходимости нужно потребовать произвести перерасчет размера платы или долга, добавил Аванесов.

Если человек уже уплатил денежные средства, то они подлежат зачету в счет дальнейших платежей.

Также, согласно правилам оказания коммунальных услуг, если счет необоснованно увеличился по вине поставщика услуги, то ему необходимо заплатить потребителю штраф в размере 50% от размера переплаты. Предполагается и возвращение переплаты, подчеркнул эксперт.

Ранее «Известия» сообщили о корректировке правил расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Нововведения вступили в силу с 1 марта, писало издание.

Личный счет,Елена Кузнецова,
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