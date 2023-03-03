Число самозанятых в России превысило 7 млн

В России уже зарегистрировались более 7 млн самозанятых, ежедневно регистрируются 7,5 тыс. пользователей, сообщается на сайте ФНС.
"За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" к проекту присоединились более 7 млн человек. Ежедневно это число увеличивается на 7,5 тыс. пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы - это новые лица в правовом поле", - говорится в сообщении.
По данным ФНС, с начала эксперимента объем зафиксированных пользователями налогового режима доходов составил более 1,9 трлн рублей, объем налогов к уплате - 81 млрд рублей. Пользователями налогового режима стали представители более 140 видов деятельности. Чаще всего это оказание услуг такси, ремонта и маркетинга, продажа продукции собственного производства, аренда квартир, а также услуги кинологов, грумеров, диетологов, аниматоров, массажистов, стилистов, экскурсоводов и других профессий.