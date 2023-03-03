Число самозанятых в России превысило 7 млн

"За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" к проекту присоединились более 7 млн человек. Ежедневно это число увеличивается на 7,5 тыс. пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы - это новые лица в правовом поле", - говорится в сообщении.