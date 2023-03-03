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35 минут назад

В Госдуме оценили идею «детских депозитов»

Лера Букина

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею запуска депозита, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями, передает агентство «Прайм».

В Госдуме оценили идею «детских депозитов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С такой инициативой ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин. Аксаков отметил, что мера позволит решить несколько задач. В частности, это повысит рождаемости в стране, указал он. Кроме того, запуск депозита сформирует финансовую базу кредитных организаций. Парламентарий добавил, что денежные средства, которые предназначены для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора.

Аксаков считает необходимым предусмотреть гарантии. По его словам, гражданам, формирующим вклад, нужна уверенность в том, что деньги они точно получат.

«Очевидно банки, имея такую гарантию со стороны государства и АСВ, будут устанавливать для этих долгосрочных вкладов – они, конечно, должны быть безотзывными – повышенные проценты», — отметил парламентарий.

Важно также изучить вопрос льготного налогообложения такого вклада, считает Аксаков.

Ранее глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков назвал интересной идею «детских» депозитов. Однако он счел необходимым сначала обсудить данную инициативу. Глава департамента выступает за запуск софинансирования по программе долгосрочных сбережений на первом этапе. Потом уже, как уточнил он, можно будет обсуждать другие механизмы.

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