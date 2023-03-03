В Госдуме оценили идею «детских депозитов»

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею запуска депозита, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями, передает агентство «Прайм».

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С такой инициативой ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин. Аксаков отметил, что мера позволит решить несколько задач. В частности, это повысит рождаемости в стране, указал он. Кроме того, запуск депозита сформирует финансовую базу кредитных организаций. Парламентарий добавил, что денежные средства, которые предназначены для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора.

Аксаков считает необходимым предусмотреть гарантии. По его словам, гражданам, формирующим вклад, нужна уверенность в том, что деньги они точно получат.

«Очевидно банки, имея такую гарантию со стороны государства и АСВ, будут устанавливать для этих долгосрочных вкладов – они, конечно, должны быть безотзывными – повышенные проценты», — отметил парламентарий.

Важно также изучить вопрос льготного налогообложения такого вклада, считает Аксаков.