В каких случаях может прийти повышенный счет за услуги ЖКХ

Жители Подмосковья, получившие первые в этом году квитанции на оплату услуг ЖКХ, оказались не готовы к резкому повышению тарифов. При этом у ближайших соседей, москвичей, такой большой разницы с прошлогодними счетами по коммуналке нет. Об этом сообщили в ряде СМИ и социальных сетей. Как разобраться в том, почему растут коммунальные платежи, и как отстоять свои права в борьбе за справедливые начисления, рассказывает «Парламентская газета».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Проиндексировали досрочно

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С 1 декабря прошлого года в России были проиндексированы тарифы на коммунальные услуги, а с 1 января текущего года — на жилищные. Это не стандартные даты — ранее счета в платежках у россиян увеличивались летом, и в 2022 году 1 июля индексация тоже проводилась. Зато теперь, как отмечало Минэкономразвития, следующий пересмотр тарифной сетки произойдет только через полтора года — не раньше 1 июля 2024 года. Предельный рост тарифов ЖКХ по стране не превысит девяти процентов.

«Нельзя не отметить факт внеочередной индексации тарифов ЖКХ, которая пришлась не на привычное летнее время, а как раз на наиболее интенсивное время отопительного сезона и, конечно, сказалась на увеличении полученных счетов», - рассказал «Парламентской газете» АлекАлександр Якубовский, член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Тарифы на коммунальные ресурсы (отопление, вода, электричество, газ) публикуются на сайтах муниципалитетов и ресурсных организаций. Первое, что должен сделать человек, получивший слишком высокий счет за оплату ЖКУ, — сравнить его с предыдущим, объяснила Галина Дзюба, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам.

«Если изменился тариф на услугу, нужно поднимать документы, связанные с установлением тарифа в этом конкретном районе. Кто его увеличил, почему в этом месяце, в каком нормативном документе об этом говорится?» - объясняет общественный деятель.

На сайте ФАС работает калькулятор платежей, который поможет понять, правильно ли выставлен тариф. С жалобой на их неправомерный рост тоже нужно идти в местное антимонопольное ведомство.

«Каждый тариф защищается в региональном управлении ФАС. В целом по стране, к сожалению, мы фиксировали и фиксируем случаи незаконного повышения ряда тарифов и, реагируя на обращения граждан, добиваемся их снижения через органы прокуратуры и ФАС», — сказал Александр Якубовский.

Объяснения по жилищным тарифам (например, по содержанию и ремонту дома, в том числе капитальному) можно запросить у региональной жилищной инспекции.

Горячая тема

В осенне-зимний сезон именно строка «отопление» в платежных документах чаще всего вызывает недоумение у россиян. Среди причин разбежки тарифов на тепло в соседних регионах, по словам Якубовского, можно назвать содержание тепловых сетей, их ремонт и модернизацию, стоимость топлива, за счет которых работают котельные. «К сожалению, котельные в Подмосковье зачастую обладают избыточной мощностью, и эта неэффективность, по сути, также закладывается в тариф», — добавил депутат.

Но цена, которую мы платим за тепло, воду и свет, зависит не только от тарифа.

«Если у человека в счете объем потребления услуги вырос, а он уверен, что и все счетчики работают исправно и что ничего дополнительно он не подключал, тогда нужно задавать вопрос: откуда этот объем, который вы мне насчитали?» — рассказывает Галина Дзюба.

Поставщики ресурсов могут не соблюдать температурные графики, подавая в дом больше объемов тепла, чем это необходимо при погоде. Коммунальный платеж при этом ощутимо растет. Ссылаются компании, например, на низкую энергоэффективность домов, которые трудно удерживают тепло.

Увеличение оплаты в графе «отопление» может произойти и из-за перерасчета. Он производится в начале года для жителей домов, которые оплачивают потребление тепла каждый месяц в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года. Корректировка может быть как в пользу потребителя, так и в пользу поставщика ресурса — зависит от того, насколько холодной была зима.

С претензиями по объему коммунальных услуг, несоблюдению графика температур, по холодным или слишком горячим батареям в квартире, а также с вопросами по перерасчетам нужно обращаться к управляющим компаниям домов или ТСЖ.

Доверяй, но проверяй

Сумма в квитанции может быть слишком большой из-за обычной ошибки в расчетах, что случается нередко. Например, когда у жителя многоквартирного дома есть долг по услугам ЖКХ.

«Когда вы берете квитанцию, вы видите, из чего построчно она состоит. Для долга всегда идет отдельная строка, — говорит Галина Дзюба. — Если у человека с предыдущей квитанцией все было хорошо и не было долга, нужно идти разбираться. В том случае, когда район еще не отцифрован и нет цифрового личного кабинета, где можно увидеть данные за прошлый месяц, нужно брать квитанции и показывать их. Если в прошлом месяце человек долг уже оплатил, ему все пересчитают».

В Подмосковье проверить правильность и законность расчетов в области ЖКХ можно в МосОблЕИРЦ. Москвичи могут обратиться в центр госуслуг «Мои документы» или в управляющую компанию. Если вопрос остался нерешенным, на помощь придут жилищные инспекции.