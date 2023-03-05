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1 час назад

Предприниматель дала советы желающим работать на себя

Мослента

Советы по выходу из категории наемного работника и началу работы на себя дала в беседе с «Мослентой» эксперт по продажам в социальных сетях, ментор и предприниматель Катерина Дива. По ее словам, популярность фриланса связана со свободным графиком, отсутствием ограничений в карьерном росте и низкими рисками профессионального выгорания.

Предприниматель дала советы желающим работать на себя
Фото: Caroline Feelgood / UnsplashCaroline Feelgood / Unsplash

«Решение уйти из найма и начать работать на себя не должно быть импульсивным. Это серьезный шаг, который может как изменить жизнь к лучшему, так и ухудшить ее. Профессионал, который решил работать на фрилансе, должен быть готов взять на себя ответственность за результат» Катерина Дива

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По словам специалиста, чтобы переход был максимально комфортным, необходимо тщательно подготовиться и взвесить многие факторы. Потраченное на это время она советует считать инвестицией в собственное развитие.

Экперт поделилась алгоритмом из 10 действий, которые помогут быстро адаптироваться в мире фриланса:

Анализ себя. Следует понять, подходит ли нынешняя деятельность для фриланса. Возможно, для работы на себя придется освоить новую профессию или монетизировать собственное хобби. Анализ рынка. Надо изучить выбранную нишу и оценить перспективы. Если придется получать дополнительное образование, на это уйдет время. Запасная позиция. Не надо спешить с увольнением. Поиск первых клиентов может оказаться непростым, и, чтобы не разочароваться во фрилансе, его лучше первое время совмещать с наймом. Подготовка. Включает обеспечение присутствия в онлайн-пространстве: социальные сети, сайт. Это станет источником привлечения трафика новых клиентов и инструментом повышения узнаваемости. Проактивность и ответственность. Найдите первых клиентов. При этом важно выполнять свою работу качественно, чтобы клиенты с удовольствием оставляли отзывы и делились рекомендациями. Репутация. Стремитесь быть таким человеком, чтобы ваши клиенты передавали вас из рук в руки и всегда оставались с вами. Организация. Определение рабочего пространства и графика. Отсутствие начальника требует самодисциплины. Иначе фриланс превратится в бесконечную прокрастинацию, просмотр социальных сетей или решение бытовых задач. Образование. Повышайте квалификацию, проходить дополнительные курсы и получать новые навыки, которые помогут быть в тренде и в курсе всего, что происходит в нише. Нетворкинг. Общение с коллегами и клиентами — это всегда возможности. Первые — поделятся опытом и полезными контактами, вторые — помогут заполучить новых клиентов и расшириться. Рост. Работайте над способами увеличить доход. Можно масштабироваться с помощью новых клиентов, расширять перечень услуг или поднимать чек. Со временем придется пробовать разные способы.

Кроме того, важно заручиться поддержкой близких. Это позволит направить всю энергию и силы на развитие собственного дела.

Ранее были опубликованы советы для желающих увеличить свой доход.

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