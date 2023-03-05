Предприниматель дала советы желающим работать на себя

«Решение уйти из найма и начать работать на себя не должно быть импульсивным. Это серьезный шаг, который может как изменить жизнь к лучшему, так и ухудшить ее. Профессионал, который решил работать на фрилансе, должен быть готов взять на себя ответственность за результат» Катерина Дива

Анализ себя. Следует понять, подходит ли нынешняя деятельность для фриланса. Возможно, для работы на себя придется освоить новую профессию или монетизировать собственное хобби. Анализ рынка. Надо изучить выбранную нишу и оценить перспективы. Если придется получать дополнительное образование, на это уйдет время. Запасная позиция. Не надо спешить с увольнением. Поиск первых клиентов может оказаться непростым, и, чтобы не разочароваться во фрилансе, его лучше первое время совмещать с наймом. Подготовка. Включает обеспечение присутствия в онлайн-пространстве: социальные сети, сайт. Это станет источником привлечения трафика новых клиентов и инструментом повышения узнаваемости. Проактивность и ответственность. Найдите первых клиентов. При этом важно выполнять свою работу качественно, чтобы клиенты с удовольствием оставляли отзывы и делились рекомендациями. Репутация. Стремитесь быть таким человеком, чтобы ваши клиенты передавали вас из рук в руки и всегда оставались с вами. Организация. Определение рабочего пространства и графика. Отсутствие начальника требует самодисциплины. Иначе фриланс превратится в бесконечную прокрастинацию, просмотр социальных сетей или решение бытовых задач. Образование. Повышайте квалификацию, проходить дополнительные курсы и получать новые навыки, которые помогут быть в тренде и в курсе всего, что происходит в нише. Нетворкинг. Общение с коллегами и клиентами — это всегда возможности. Первые — поделятся опытом и полезными контактами, вторые — помогут заполучить новых клиентов и расшириться. Рост. Работайте над способами увеличить доход. Можно масштабироваться с помощью новых клиентов, расширять перечень услуг или поднимать чек. Со временем придется пробовать разные способы.