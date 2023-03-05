Юрист рассказал о замене деньгами дополнительных отпускных дней

Управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков рассказал, что заменить деньгами можно только дополнительные отпускные дни. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его словам, сделать это можно в случае, если имеется правовое основание, например, коллективный договор, письменное заявление работника, а также согласие руководителя.

Зюков подчеркнул, что подобная замена не подразумевается по отношению к некоторым категориям работников. Среди них: несовершеннолетние, беременные, а также лица, занятые на вредных производствах.

Эксперт подчеркнул, что основной отпуск нельзя заменить деньгами, также запрещено получать одновременно отпускные и зарплату.