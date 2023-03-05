Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

В ЕС назвали новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT

Авторадио

Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными системе SWIFT способами, чтобы получать платёжные поручения от российских кредитных организаций. Речь идёт о банках, отключённых от международной платёжной системы, но не попавших под санкции, пишет РБК.

Согласно разъяснениям ЕС, такими альтернативными каналами могут быть неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями, а именно: бумага, факс или электронная почта.

Отмечается, что банки, не попавшие в ограничительный список, по-прежнему могут проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли. К ним относится, к примеру, Россельхозбанк.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва планирует добиться переподключения этого банка к системе SWIFT. По его словам, эта организация обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям.

Личный счет,Сергей Вершинин,МИД России,Россельхозбанк,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий