В ЕС назвали новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT

Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными системе SWIFT способами, чтобы получать платёжные поручения от российских кредитных организаций. Речь идёт о банках, отключённых от международной платёжной системы, но не попавших под санкции, пишет РБК.

Согласно разъяснениям ЕС, такими альтернативными каналами могут быть неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями, а именно: бумага, факс или электронная почта.

Отмечается, что банки, не попавшие в ограничительный список, по-прежнему могут проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли. К ним относится, к примеру, Россельхозбанк.