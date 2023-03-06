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1 час назад

Платежки за ЖКУ в России захотели выдавать по-новому

Lenta.ruиещё 6

Бумажные платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России захотели заменить электронными, чтобы спасти природу от вредного воздействия. С предложением выдавать квитанции по-новому выступил Российский экологический оператор (РЭО), пишут «Известия».

Платежки за ЖКУ в России захотели выдавать по-новому
Фото: ТАССТАСС

Письмо с просьбой рассмотреть такую меру направил в Минстрой глава РЭО Денис Буцаев. В документе уточняется, что нововведение не должно коснуться пенсионеров — для них следует сохранить квитанции на бумаге, однако в целом повседневное использование этого сырья в России чрезмерно — речь идет о миллионах тонн. «В РФ более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 т бумаги», — отметили в РЭО.

Усугубляет ситуацию то, что потребление бумаги растет, и, как следствие, увеличивается ее производство. Это значит, что растет и вред для природы, поскольку в процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Необходимость перехода на электронные платежки за ЖКУ в РЭО объяснили также тем, что в марте 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Соответственно, расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций выросли.

Буцаев уточнил, что бумага — популярное сырье и всегда готова к отправке на переработку. Обработка макулатуры в России сейчас находится на уровне мировых стандартов, добавил глава РЭО — работают около 90 заводов, которые могут переработать ежегодно около четырех тонн таких отходов. Однако, чтобы меньше вредить природе, люди должны сдавать макулатуру, пояснил Буцаев.

Личный счет,Денис Буцаев,Госстрой России,
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