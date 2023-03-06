Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
54 минуты назад

Юрист Кудерко заявила, что комиссии по кредиту запрятаны в документах на сайте банков

Газета.Ruиещё 2

Несмотря на то, что кредит всегда легко получить, зачастую реальные платежи оказываются куда выше тех, на которые был расчет. Это происходит из-за того, что в кредитном договоре чаще всего спрятаны различные комиссии, которые также можно найти на сайте банков. Об этом «Прайм» заявила юрист Елена Кудерко.

Юрист рассказала об уловках банков при оформлении кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — отметила Кудерко.

По ее словам, бывали случаи роста ставок при досрочном погашении кредитов, и также возникали новые неожиданные комиссии. Например, они могут появиться при возврате долга наличными в офисе банка, снятии средств или при оплате. Кроме того, банки всегда включают страховки в договор, хотя сами учреждения застрахованы от рисков. Поэтому страховка в этом случае превращается лишь в дополнительный продукт, продаваемый банком.

Она добавила, что любой кредит всегда процентный, то есть платный. Поэтому всевозможные акции «кредит под 0%» являются маркетинговой уловкой. В итоге при обращении в банк за кредитом необходимо знать, что он в убытке никогда не останется, чтобы ни случилось. А вот для бюджета заемщика это может стать серьезным испытанием.

В середине декабря газета «Известия» со ссылкой на письмо общественной организации «Опора России», направленное в Минфин и Минэкономразвития, писала, что представители малого и среднего бизнеса попросили продлить на 2023 год действие программы возмещения банковских комиссий за оплату через Систему быстрых платежей (СБП).

Личный счет,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий