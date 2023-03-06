Юрист рассказала об уловках банков при оформлении кредита

Несмотря на то, что кредит всегда легко получить, зачастую реальные платежи оказываются куда выше тех, на которые был расчет. Это происходит из-за того, что в кредитном договоре чаще всего спрятаны различные комиссии, которые также можно найти на сайте банков. Об этом «Прайм» заявила юрист Елена Кудерко.

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«Закон вынудил банки убрать все скрытые комиссии, однако они спрятали их в тексты правил, публичных договоров и иных многостраничных и запутанных документов, размещенных на сайте банка, лишь часть из которых напечатана на бумаге мелким шрифтом», — отметила Кудерко.

По ее словам, бывали случаи роста ставок при досрочном погашении кредитов, и также возникали новые неожиданные комиссии. Например, они могут появиться при возврате долга наличными в офисе банка, снятии средств или при оплате. Кроме того, банки всегда включают страховки в договор, хотя сами учреждения застрахованы от рисков. Поэтому страховка в этом случае превращается лишь в дополнительный продукт, продаваемый банком.

Она добавила, что любой кредит всегда процентный, то есть платный. Поэтому всевозможные акции «кредит под 0%» являются маркетинговой уловкой. В итоге при обращении в банк за кредитом необходимо знать, что он в убытке никогда не останется, чтобы ни случилось. А вот для бюджета заемщика это может стать серьезным испытанием.