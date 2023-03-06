Повышение зарплат бюджетникам сочли бесполезным

Повышение зарплат бюджетников, на которое несколько раз в последние годы шли российские власти, оказалось бесполезным при решении задачи обеспечить приток кадров в отрасль и не позволило увеличить удовлетворение сотрудников от работы. Такие выводы можно сделать из результатов исследования, проведенного сотрудниками Высшей школы экономики (ВШЭ), пишет «Коммерсантъ».

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Под бюджетниками подразумевались работники госучреждений, занятые в сферах науки и культуры, образования и здравоохранения. Сотрудники силовых ведомств, военно-промышленного комплекса и органов управления в обзор не вошли.

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Доклад под названием «Не хлебом единым: удовлетворенность работой бюджетников в сравнении с работниками частного сектора» основан на результатах Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ, который проводился в 2002-2021 годах. Участники опроса оценивали свою удовлетворенность условиями труда, карьерным ростом и доходом по пятибалльной шкале — от полностью не удовлетворен до полностью удовлетворен.

Оказалось, что динамика удовлетворения работой не связана с ростом доходов. Например, в 2003-2008 годах зарплаты у бюджетников росли, а вот настроения ухудшались. Зато в 2009-м и 2015 годах доходы падали, а вот удовлетворенность от работы в целом росла. Впрочем, последние обстоятельство авторы доклада объясняют страхом бюджетников потерять работу.

В 2018 году, когда, по официальным данным, зарплаты бюджетников выросли на 8,5 процента, уровень удовлетворения бюджетников демонстрировал стагнацию и снижение.

Одним из результатов исследования стала демонстрация неэффективности политики повышения оплаты труда на субъективное самоощущения у бюджетников. Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года и введение надбавок для отдельных отраслей позднее не позволили изменить настроения и не способствовали улучшению ситуации с кадрами.