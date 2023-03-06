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58 минут назад

Группа лжеброкеров обманула 250 россиян на миллиарды рублей

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитет России (СКР) разоблачил группу лжеброкеров, арендовавших офисы в «Москва-Сити» для совершения мошенничества на миллиарды рублей, их жертвами стали 250 россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лжеброкеры обманули 250 россиян на миллиарды рублей
Фото: ТАССТАСС

Якобы инвестиционную деятельность на протяжении четырех лет вели компании под названиями «Международный Финансовый Центр», «Академия Управления Финансами и Инвестициями», «Высшая Школа Управления Финансами» и «Глобал Финанс». Следствие полагает, что ими управляли одни и те же люди. Они обзванивали граждан по купленным базам данных и предлагали выгодно вложил деньги, но затем у клиентов возникали проблемы с выводом вложенных средств.

Несколько менеджеров фирм заключены под стражу.

Личный счет,Следственный комитет,Коммерсант,
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