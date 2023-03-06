Лжеброкеры обманули 250 россиян на миллиарды рублей

Следственный комитет России ( СКР ) разоблачил группу лжеброкеров, арендовавших офисы в «Москва-Сити» для совершения мошенничества на миллиарды рублей, их жертвами стали 250 россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Якобы инвестиционную деятельность на протяжении четырех лет вели компании под названиями «Международный Финансовый Центр», «Академия Управления Финансами и Инвестициями», «Высшая Школа Управления Финансами» и «Глобал Финанс». Следствие полагает, что ими управляли одни и те же люди. Они обзванивали граждан по купленным базам данных и предлагали выгодно вложил деньги, но затем у клиентов возникали проблемы с выводом вложенных средств.