Ограничения на снятие наличных и денежные переводы: какие изменения ждут россиян

В России вступают в силу меры, которые коснутся покупателей и клиентов банков. Портал Life узнал все детали.

В частности, в марте несколько кредитных организаций сообщили, что повышают кешбэк по дебетовым и кредитным картам. Речь идет не только о покупках в магазинах, но и об оплате услуг ЖКХ. Изменения коснулись и условий по оплате бонусными рублями. Суммы компенсаций за покупки в ряде случаев могут достигать 100%. Россиянам доступна оплата бонусными рублями процентов по кредиту и страховки.

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Также на этой неделе ожидаются новости, связанные со снятием наличной валюты со счетов. Банк России ранее сообщил, что у банков есть возможность осуществлять продажу долларов и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Граждане могут снять с валютных депозитов, которые были открыты до 9 марта 2022 года, не более $10 тысяч или эквивалент в евро, а все, что больше этого объема, — в российской валюте. Наличная валюта не выдается с депозитов, которые были открыты после 9 марта 2022 года. Изначально предполагалось, что эти лимиты будут действовать до 9 марта 2023 года, однако в Банке России ранее анонсировали продление ограничений.

В BitRiver обратили внимание на то, что Вашингтон и Брюссель ранее ввели запрет на ввоз своих банкнот на территорию РФ. В этой связи в стране, вероятно, продлят ограничения на снятие иностранной валюты после 9-го числа, полагают в компании.

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, ограничения могут «остаться надолго». Эксперт отметил, что в стране физически не хватает наличной валюты. Так, по его словам, сверх лимита в 10 тысяч долларов снять средства будет нельзя. Собеседник отметил, что все денежные средства выше этой суммы будут получены в рублях. Как уточнил он, такие меры повлекли за собой значительный отток средств физических лиц с валютных депозитов.

«Это также будет продолжаться», - подчеркнул эксперт.