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57 минут назад

Россиянам напомнили, какие категории граждан могут получать сразу две пенсии

Елена Прошина

Telegram-канал «Объясняем.рф» рассказал, какие категории граждан России могут рассчитывать на получение сразу двух пенсий.

Названы категории россиян, которые могут получать сразу две пенсии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сообщению, которое было опубликовано в Федеральном законодательстве, некоторые россияне могут получать социальную пенсию по инвалидности, а также страховую по наступлению пенсионного возраста. На такие льготы могут рассчитывать три категории граждан: участники Великой Отечественной войны, обладатели знака «Жителя блокадного Ленинграда», а также те россияне, которые получили вследствии военной травмы категорию инвалидности.

Ранее эксперт рассказал, как правильно контактировать с коллекторами.

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