Названы категории россиян, которые могут получать сразу две пенсии

Согласно сообщению, которое было опубликовано в Федеральном законодательстве, некоторые россияне могут получать социальную пенсию по инвалидности, а также страховую по наступлению пенсионного возраста. На такие льготы могут рассчитывать три категории граждан: участники Великой Отечественной войны, обладатели знака «Жителя блокадного Ленинграда», а также те россияне, которые получили вследствии военной травмы категорию инвалидности.