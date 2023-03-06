ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 сентября 2023 года. Заявление размещено на официальном сайте Банка России.

Отмечается, что сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты юридическим и физическим лицам.

В ЦБ пояснили, что гражданин может снять со своего вклада не выше $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро в том случае, если счет был открыт до 9 марта 2022 года.

Уточняется, что остальные «средства по-прежнему можно получить в рублях». Вместе с тем, выплачиваемая банком «сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года».

Соответственно, подчеркнули в Центробанке, денежные средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу кредитной организации.