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35 минут назад

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Илья Родин

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 сентября 2023 года. Заявление размещено на официальном сайте Банка России.

Отмечается, что сохраняются все действующие лимиты на выдачу иностранной наличной валюты юридическим и физическим лицам.

В ЦБ пояснили, что гражданин может снять со своего вклада не выше $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро в том случае, если счет был открыт до 9 марта 2022 года.

Уточняется, что остальные «средства по-прежнему можно получить в рублях». Вместе с тем, выплачиваемая банком «сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года».

Ограничения на снятие наличных и денежные переводы: какие изменения ждут россиян

Соответственно, подчеркнули в Центробанке, денежные средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу кредитной организации.

Кроме того, иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета.

Личный счет,Банк России,
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