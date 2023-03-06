Россиянам перечислили способы мошенничества с банковскими картами

Член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал, какие бывают виды мошенничества с банковскими картами и как не потерять деньги из-за злоумышленников. Об этом сообщают «Известия».

По словам эксперта, в мошенничестве с использованием банковской карты главнейшую роль всё ещё занимает психология жертвы. Для достижения своих целей мошенники в первую очередь пытаются войти жертве в доверие, выдавая себя за службу безопасности банка, социальные службы или правоохранительные органы. По словам Стекольникова, самый частый способ работы мошенников – работать на основных чувствах жертвы, например страхе потерять сбережения, либо опасений за здоровье близкого.

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«Ключевая задача выманить путем диалога данные карт, кодовые слова и иные персональные данные», – рассказывает эксперт.

Стекольников также добавил, что зачастую злоумышленники сначала пытаются завести знакомство с жертвой, чтобы через какое-то время начать просить деньги. Другим распространённым методом является предложение о работе – жертве предлагают оплачиваемую деятельность в сети, после чего просят данные банковской карты для отправки вознаграждения.

Также в сети популярен метод фишинга – создание копии существующего сайта с поддельными формами за услуги. Фишинг встречается также среди Telegram-каналов в которых публикуют сообщения о благотворительности. Но самым технологически «продвинутым» методом мошенничества является использование картридера.

«Мошенник носит его в кармане, задача прислониться к вашей карте, находящейся в кармане или кошельке, поближе, например, в общественном транспорте. Устройство считывает данные карты и автоматически проводит как платеж без PIN-кода. Либо, что более сложно, просто копирует вашу карту. Аферисты используют эти данные и намагничивают “болванки” под карты, делают копию вашей», – рассказал Стекольников.

В качестве лучшего способа защитить свои сбережения Стрельников посоветовал никогда не терять бдительность, а также иметь здоровую подозрительность, когда дело доходит до безопасности финансов.