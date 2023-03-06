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1 час назад

Эксперт рассказал о способах мошенничества с банковскими картами

Елена Прошина

Член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал, какие бывают виды мошенничества с банковскими картами и как не потерять деньги из-за злоумышленников. Об этом сообщают «Известия».

Россиянам перечислили способы мошенничества с банковскими картами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, в мошенничестве с использованием банковской карты главнейшую роль всё ещё занимает психология жертвы. Для достижения своих целей мошенники в первую очередь пытаются войти жертве в доверие, выдавая себя за службу безопасности банка, социальные службы или правоохранительные органы. По словам Стекольникова, самый частый способ работы мошенников – работать на основных чувствах жертвы, например страхе потерять сбережения, либо опасений за здоровье близкого.

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«Ключевая задача выманить путем диалога данные карт, кодовые слова и иные персональные данные», – рассказывает эксперт.

Стекольников также добавил, что зачастую злоумышленники сначала пытаются завести знакомство с жертвой, чтобы через какое-то время начать просить деньги. Другим распространённым методом является предложение о работе – жертве предлагают оплачиваемую деятельность в сети, после чего просят данные банковской карты для отправки вознаграждения.

Также в сети популярен метод фишинга – создание копии существующего сайта с поддельными формами за услуги. Фишинг встречается также среди Telegram-каналов в которых публикуют сообщения о благотворительности. Но самым технологически «продвинутым» методом мошенничества является использование картридера.

«Мошенник носит его в кармане, задача прислониться к вашей карте, находящейся в кармане или кошельке, поближе, например, в общественном транспорте. Устройство считывает данные карты и автоматически проводит как платеж без PIN-кода. Либо, что более сложно, просто копирует вашу карту. Аферисты используют эти данные и намагничивают “болванки” под карты, делают копию вашей», – рассказал Стекольников.

В качестве лучшего способа защитить свои сбережения Стрельников посоветовал никогда не терять бдительность, а также иметь здоровую подозрительность, когда дело доходит до безопасности финансов.

Ранее руководитель направления анализа защищенности компании Уральского центра систем безопасности Сергей Краснов заявил, что нейросети могут помогать мошенникам.

Личный счет,Александр Стекольников,Сергей Краснов,
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