Россиянам назвали идеальную сумму денег для хранения на карте

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала удобным хранение сбережений на банковской карте. Однако она не рекомендовала оставлять на ней все средства, пишет агентство «Прайм».

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Дайнеко назвала россиянам идеальную сумму денег для хранения на карте и порекомендовала оставлять на ней плановые расходы на неделю. По ее словам, на внеплановые траты следует добавлять средства в день совершения платежа. Такой способ хранить деньги позволит избежать эмоциональных покупок и научит разумной экономии.

«Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», — призвала она.