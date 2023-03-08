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41 минуту назад

Россиянам назвали идеальную сумму денег для хранения на карте

Lenta.ru

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала удобным хранение сбережений на банковской карте. Однако она не рекомендовала оставлять на ней все средства, пишет агентство «Прайм».

Россиянам назвали идеальную сумму денег для хранения на карте
Фото: ТАССТАСС

Дайнеко назвала россиянам идеальную сумму денег для хранения на карте и порекомендовала оставлять на ней плановые расходы на неделю. По ее словам, на внеплановые траты следует добавлять средства в день совершения платежа. Такой способ хранить деньги позволит избежать эмоциональных покупок и научит разумной экономии.

«Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», — призвала она.

Кроме того, Дайнеко посоветовала перемещать часть сбережений на накопительный счет, что позволит получать пассивный доход. Эти действия также помогают избежать спонтанных расходов. При хранении средств на одной карте труднее определить бюджет на месяц и копить.

Личный счет,Ольга Дайнеко,Минфин России,
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