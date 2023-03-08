Супермаркеты в Великобритании испытывают нехватку некоторых видов продуктов, в то время как жители России, против которой Запад ввел множество санкций, с подобной проблемой не сталкиваются. Об этом пишет журналистка Daily Mail Сью Рид, передает РИА Новости.

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Автор изучила фотографии из магазинов Перми и заявила, что Россия по ощущениям не испытывает особых проблем с продовольствием после ввода западных санкций. Журналистка вспомнила о ситуации 40-летней давности, когда многие жители Европы ужасались условиями жизни россиян при коммунизме: люди были вынуждены стоять в огромных очередях даже за простейшими продуктами вроде яиц и хлеба.

«Теперь очередь страдать дошла и до Британии», — пожаловалась она.

Рид указала, что в британских супермаркетах наблюдается нехватка огурцов, помидоров, листового салата, перца, а фермеры страдают от роста затрат на электроэнергию, из-за чего выращивать продукты в теплицах зимой становится затруднительно.

«У жителей Перми и других регионов недорогой еды в достатке. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой», — считает журналистка.