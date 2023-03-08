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1 час назад

Жизнь россиян после ввода санкций поразила британскую журналистку

Елена Прошина

Супермаркеты в Великобритании испытывают нехватку некоторых видов продуктов, в то время как жители России, против которой Запад ввел множество санкций, с подобной проблемой не сталкиваются. Об этом пишет журналистка Daily Mail Сью Рид, передает РИА Новости.

Жизнь россиян после ввода санкций поразила британскую журналистку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор изучила фотографии из магазинов Перми и заявила, что Россия по ощущениям не испытывает особых проблем с продовольствием после ввода западных санкций. Журналистка вспомнила о ситуации 40-летней давности, когда многие жители Европы ужасались условиями жизни россиян при коммунизме: люди были вынуждены стоять в огромных очередях даже за простейшими продуктами вроде яиц и хлеба.

«Теперь очередь страдать дошла и до Британии», — пожаловалась она.

Рид указала, что в британских супермаркетах наблюдается нехватка огурцов, помидоров, листового салата, перца, а фермеры страдают от роста затрат на электроэнергию, из-за чего выращивать продукты в теплицах зимой становится затруднительно.

«У жителей Перми и других регионов недорогой еды в достатке. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой», — считает журналистка.

Она указала, что в Россию также завозят продукты из соседних стран, климат в которых позволяет выращивать фрукты и овощи даже зимой. Рид пришла к выводу, что граждане РФ могут позволить себе не беспокоиться ни по поводу бензина, ни по поводу отопления и продуктов.

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