Минфин выступил с предложением по продаже жилья коррупционеров

Минфин предложил продавать на аукционе элитное жилье, изъятое у пойманных на коррупции чиновников. Об этом рассказали «Известия».

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По данным газеты, инициативу Минфина уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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Если инициативу окончательно примут, на аукционе можно будет продавать недвижимость, изъятую в пользу государства у коррупционеров и их родственников.

По нынешним законам такое жилье можно лишь передавать гражданам по договору социального найма - бесплатно с возможностью приватизации в будущем. Минфин предложил сделать приватизацию такого жилья возможной только после его продажи на аукционе.

Коснуться эта мера должна только той недвижимости, стоимость которой в два или больше раз выше рыночной.

По данным Росимущества, государству перешли 140 объектов жилого фонда, конфискованных из-за правонарушений. 32 из них - жилые помещения.

«Известия» отмечают, что стоимость некоторых объектов составляет сотни миллионов рублей, речь идет об особняках и двухэтажных квартирах.

Передать такое жилье кому-либо по социальному найму проблематично: глава комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская отметила, что большинству людей не удалось бы содержать такие дома.

«Даже если людям бесплатно достается такая собственность, она все равно требует значительных средств на содержание, потому что зачастую имеет огромную площадь. Поэтому практика передачи элитной недвижимости нуждающимся семьям почти не реализуется», - объяснила депутат.

В 2019 году Конституционный суд (КС) РФ признал законной конфискацию имущества родственников и знакомых коррупционеров, если нет доказательств «чистого» происхождения этого имущества.

КС вынес такой вердикт после жалоб экс-начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, членов его семьи и близких. В 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у них имущество на сумму более девяти миллиардов рублей, придя к выводу, что официальные заработки Захарченко и его родственников не позволяли покупать столько машин и жилья.