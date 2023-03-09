Индексация соцвыплат с 1 апреля: какую прибавку получат россияне

В следующем месяце россияне получат прибавку к пенсиям и нескольким другим социальным выплатам. Портал Life узнал, кого коснется эта мера и сколько денег выплатят.

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По словам партнера юридической компании PG Partners Светланы Петриковой, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии по инвалидности - на 3,3%. Она пояснила, что традиционно в апреле их повышают на уровень инфляции. Однако, как уточнила эксперт, годом ранее сложилась не совсем типичная ситуация, в этой связи выплаты проиндексировали заблаговременно – с 1 июня 2022 года. Так, по словам собеседницы, в общей сложности за 12 месяцев (с апреля 2022-го) сумма выплат возрастет на 13,3%, что превышает официальный уровень инфляции (11,9% на конец минувшего года). Отмечается, что индексация произойдет автоматически.

Власти страны подготовили проект постановления, в соответствии с которым с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3% социальные пенсии по старости, пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста, пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера и социальные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца, отметили в Европейской юридической службе.

Кроме того, как отмечается, что в ряде регионов произведут индексацию социальных выплат на местном уровне. Увеличится и дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Выплаты составят 9831,18 рубля.