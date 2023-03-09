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1 час назад

В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах

Lenta.ruиещё 2

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила отозвать оба варианта законопроекта об иностранных агентах. Об этом заявил председатель фракции политсилы Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы приняли решение отказаться от обоих проектов, отозвать их. Парламентское большинство в полном составе подтверждает данное решение и берет за это полную ответственность», — заявил глава фракции.

По его словам, главной причиной отзыва законопроектов стало нежелание подвергать риску жизнь и здоровье участников акций протеста. «Это была главная красная линия», — подчеркнул Мдинарадзе.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отозвал из Венецианской комиссии при Совете Европы один из вариантов законопроекта об иноагентах. По словам Мдинарадзе, комиссия уже сообщила, что второй вариант рассматривать не планируется.

Личный счет,Мамука Мдинарадзе,Совет Европы,
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