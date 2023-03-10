Спецпрограммы для пенсионеров: за что можно вернуть деньги

В России расширили программы для пенсионеров, которые дают возможность вернуть деньги за оплату тех или иных товаров и услуг. Портал Life разбирался, на чем пожилые граждане могут сэкономить.

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В юридической компании PG Partners отметили, что при активном использовании банковской карты пенсионеры могут получать кешбэк за покупки, скидки, бонусы. Там добавили, что гражданам стоит оформить карту, которая предполагает начисление кешбэка, для перевода на нее пенсии. Это целесообразно сделать в том случае, если действующая карта не дает пользоваться такой опцией.

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Кроме того, в компании рекомендуют отслеживать категории повышенного кешбэка и партнерские предложения. В фирме напомнили о повышенных процентах по вкладам в банках. Там советуют открыть вклад по ставке примерно на 2–3% выше обычной. Для этого требуется ежемесячное совершение покупок на сумму выше 10 тысяч рублей. Кроме того, в PG Partners подчеркивают, что некоторые банки предоставляют бесплатное обслуживание карты. Для этого, как уточняется, нужно выполнить условия кредитной организации.

Также пенсионеры могут рассчитывать на компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории страны к месту отдыха и обратно.

В «Европейской юридической службе» отмечают, что граждане могут вернуть деньги, потраченные на улучшение жилищных условий, в виде переноса остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды.

«На федеральном уровне предусмотрен также возврат излишне уплаченного налога на имущество либо земельного налога, начисленных без учета льгот», - говорится в публикации.

Кроме того, эксперты отмечают, что пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают установленные пределы (в среднем 22% от доходов). Предоставляют и компенсацию затрат по оплате взноса за капремонт, говорится в статье.

Сообщается, что в стране в рамках региональных норм предусмотрели компенсации проезда на общественном транспорте, затрат на санитарно-курортное лечение, изготовление и ремонт зубных протезов. Россияне, помимо прочего, могут