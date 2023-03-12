Россиянам напомнили об апрельском повышении социальных пенсий

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» сообщила о грядущем повышении социальных пенсий.

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Она напомнила, что индексация социальных пенсий проводится каждый год с первого апреля. В нынешнем году, указала экономист, они вырастут на 3,3 процента. Уточняется, что по состоянию на осень прошлого года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона россиян.

Иванова-Швец рассказала, что выплаты полагаются тем гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости. Кроме того, добавила она, социальная пенсия также начисляется инвалидам и детям, потерявшим кормильца. Экономист подчеркнула, что размер повышения выплаты не всегда зависит от роста цен, но на региональных уровнях существуют доплаты до установленного прожиточного минимума.