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1 час назад

Россиянам напомнили об апрельском повышении социальных пенсий

Lenta.ruиещё 1

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» сообщила о грядущем повышении социальных пенсий.

Россиянам напомнили об апрельском повышении социальных пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что индексация социальных пенсий проводится каждый год с первого апреля. В нынешнем году, указала экономист, они вырастут на 3,3 процента. Уточняется, что по состоянию на осень прошлого года социальную пенсию получали почти 3,5 миллиона россиян.

Иванова-Швец рассказала, что выплаты полагаются тем гражданам, которые не заработали на страховую пенсию по старости. Кроме того, добавила она, социальная пенсия также начисляется инвалидам и детям, потерявшим кормильца. Экономист подчеркнула, что размер повышения выплаты не всегда зависит от роста цен, но на региональных уровнях существуют доплаты до установленного прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что расходы на индексацию социальных пенсий в России в 2023 году составят 68,6 миллиарда рублей. Так, на индексацию с первого апреля будет направлено 15,5 миллиарда рублей.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Выплаты,Торгово-промышленная палата,
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