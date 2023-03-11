Россиян предупредили об активации мошенников на маркетплейсах

Покупатели могут столкнуться с мошеннической активностью на маркетплейсах в ближайшее время, пишет PRIMPRESS.

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«Во второй половине марта ожидается новый всплеск мошеннической активности, который должен затронуть сегмент интернет-магазинов», – пишет издание.

Сейчас мошенники используют схему, по которой предлагают жертвам от имени магазинов, например, Wildberries, AliExpress или Ozon, участие в некой акции. После этого у жертвы выманивают данные банковской карты или просят оплатить предложенный товар с большой скидкой.

После того, как информация получена, злоумышленники списывают с карты все имеющиеся там средства. В целях безопасности лучше не привязывать к интернет-магазину основную банковскую карту, а завести для покупок дополнительный пластик, на котором будет лежать только необходимая для оплаты товаров сумма, уточняет PRIMPRESS.