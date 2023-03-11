Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили об активации мошенников на маркетплейсах

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Покупатели могут столкнуться с мошеннической активностью на маркетплейсах в ближайшее время, пишет PRIMPRESS.

Россиян предупредили об активации мошенников на маркетплейсах
Фото: ТАССТАСС

«Во второй половине марта ожидается новый всплеск мошеннической активности, который должен затронуть сегмент интернет-магазинов», – пишет издание.

Сейчас мошенники используют схему, по которой предлагают жертвам от имени магазинов, например, Wildberries, AliExpress или Ozon, участие в некой акции. После этого у жертвы выманивают данные банковской карты или просят оплатить предложенный товар с большой скидкой.

После того, как информация получена, злоумышленники списывают с карты все имеющиеся там средства. В целях безопасности лучше не привязывать к интернет-магазину основную банковскую карту, а завести для покупок дополнительный пластик, на котором будет лежать только необходимая для оплаты товаров сумма, уточняет PRIMPRESS.

Ранее «ФедералПресс» писал, пользователей Wildberries призвали обновить приложение.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий