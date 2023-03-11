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37 минут назад

Российским пенсионерам рассказали о праве на алименты от детей

Lenta.ru

Россиян пенсионного возраста могут потребовать алименты от своих совершеннолетних детей при соблюдении определенных условий. Адвокат по семейным делам Елена Корешкова рассказала «Ленте.ру», какая категория граждан имеет претендовать на такую выплату и в каких случаях суд может одобрить ходатайство о получении пенсионером алиментов.

Российским пенсионерам рассказали о праве на алименты от детей
Фото: ТАССТАСС

Юрист подчеркнула, что право пенсионера на получение этого вида выплат от своих детей не является безусловным: по ее словам, требования о взыскании рассматриваются судом только при совпадении ряда условий как со стороны родителя, так и ребенка.

«Дети должны быть совершеннолетними и трудоспособными, а родитель — нетрудоспособным, то есть инвалидом или пенсионером по возрасту, и при этом нуждаться в помощи и заботе. Все эти обстоятельства необходимо доказать, особенно факт нуждаемости. Если родитель имеет хороший доход, который судья посчитает достаточным для жизни конкретного человека, то алименты с детей взысканы не будут», — объяснила она.

Корешкова также рассказала и о случаях, когда суд может отказать пенсионеру в получении алиментов от ребенка.

«Суд может освободить ребенка от взыскания с него алиментов, если родитель в свое время уклонялся от его содержания, то есть, например, сам не платил алименты. Совершенно точно в алиментах будет отказано тому пенсионеру, который был ранее лишен родительских прав, не принимал участия в судьбе своего ребёнка, с которого теперь пытается взыскать средства», — добавила адвокат.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что судебные приставы имеют право взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, какие доходы и имущество приставы могут удержать, а какие — нет.

Личный счет,Виктория Данильченко,
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