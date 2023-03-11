Российским пенсионерам рассказали о праве на алименты от детей

«Суд может освободить ребенка от взыскания с него алиментов, если родитель в свое время уклонялся от его содержания, то есть, например, сам не платил алименты. Совершенно точно в алиментах будет отказано тому пенсионеру, который был ранее лишен родительских прав, не принимал участия в судьбе своего ребёнка, с которого теперь пытается взыскать средства», — добавила адвокат.