Россияне стали чаще брать займы в МФО на незапланированные траты

По данным исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia) стало известно, что россияне в январе–феврале стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях (МФО) на незапланированные траты и на ремонт квартиры или дома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что доля заявок на незапланированные и срочные траты выросла с 34,2% до 37,7% (на 3,5 п. п.). Также увеличилась доля заявок на ремонт квартиры или дома — с 10,2% до 13,5% (3,3 п. п.). Доля заявок на приобретение бытовой техники, электроники снизилась с 13,4% до 10,5%.

"На фоне роста цен техника отошла у россиян на второй план. Ее подорожание сдерживало граждан от покупки, также сказалось замещение ассортимента новыми брендами, которые пока еще только завоевывают доверие потребителей. Цены на товары для ремонта тоже выросли, но его приоритетность оказалась на более высоком уровне", — говорится в тексте исследования.